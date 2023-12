L' albero di Natale di Gucci è stato imbrattato da Ultima Generazione

qual è la data giusta per smontare l’ Albero di Natale ? Scopriamo cosa prevede la tradizione e cosa non fare per tenere lontana la sfortuna. Il ... (sportnews.eu)

Gli eco - imbrattatori - che qualcuno chiama come il ministro Salvini eco - imbecilli ed altri eco - terroristi - ieri hanno imbrattato l'didi Gucci alla Galleria Vittoria Emanuele, a ...E' la pallina colorata sull'dialla quale non si rinuncia, per il solo gusto di 'spizzare' quel biglietto in tv con Amadeus e i suoi ospiti, ben oltre la mezzanotte. D'altra parte, i ...E’ una vacanza in totale relax per Antonella Clerici, sulla neve, a Cervinia. A Natale ha ricevuto il regalo perfetto e lei lo sfoggia mentre scia, felice. Felice perché in montagna è con la sua Melle ...Nuovo blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione che nella giornata di ieri, 29 dicembre, hanno imbrattato con vernice lavabile l’albero di Natale sponsorizzato dall’azienda di moda Gucci ...