La visione di nazione di Meloni e gli equilibri futuri del mondo Le pagelle di Mauro

Leggi su formiche

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Noi siamo nati strappandoci un pezzo di storia patria, come il Pellicano che nel racconto biblico dà da mangiare ai suoi figli e per questo si squarcia il petto”, ricorda a Formiche.net l’ex ministro della difesa Mario, esponente popolare già vicepresidente del Parlamento europeo, sottolineando quali saranno nel 2024 le sfide maggiori per l’Italia. Esse coinvolgono la necessità per Roma di rimanere concentrata sullo scacchiere del Mediterraneo, guardando fino a tutta l’Africa sub equatoriale con l’intento di essere presente, ma con una distinzione: “Vedo che tutti fanno del Piano Mattei un problema di soldi, mentre invece è un problema distrategica. Quindi, sull’onda di quellastrategica che ha avuto il tratto di un grande protagonista della storia nazionale, il governodeve rilanciare ...