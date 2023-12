La verità sulla manovra è che forse non si poteva fare molto di più o di meglio

Leggi su panorama

(Di sabato 30 dicembre 2023) La legge di Bilancio è stata approvata alla Camera con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. Si conclude così l’iter della2024 che si conferma essere incentrata sulle classi di reddito medio basse della popolazione. Parliamo di fondi per 28 miliardi di euro di cui 10 destinati al taglio del cuneo fiscale e alla decontribuzione soprattutto per i nuovi assunti e le mamme lavoratrici. Tra gli elementi più discussi troviamo le pensioni dei medici e il superbonus che ha più volte provocato tensioni all’interno della maggioranza dato che Forza Italia, voleva a tutti i costi una proroga del provvedimento. Sul bonus edilizio ieri in Cdm si è trovato un punto di incontro con la creazione di un fondo ad hoc per tutti quei contribuenti che hanno un reddito fino a 15.000 euro e non riescono a finire i lavori di ristrutturazione entro fine anno. Questi potranno ...