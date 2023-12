La valanga legale su Chiara Ferragni è infinita | altra denuncia

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) La recente sanzione dell'Antitrust a società riconducibili ae Balocco ha scatenato il finimondo, gettando un'ombra sul mondo dell'influencer marketing e portando ad una riconsiderazione del rapporto tra follower e l'influencer stesso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, diverse clienti hanno espresso il loro malcontento riguardo agli acquisti effettuati nello store di, lamentando di non aver mai ricevuto i prodotti ordinati e di non essere riuscite ad ottenere un rimborso. Queste segnalazioni hanno attirato l'attenzione del Codacons, con l'associazione di consumatori che ha deciso di intervenire presentando un esposto presso la procura della Repubblica di Milano. In una nota ufficiale, il Codacons ha dito che “nell'esclusivo interesse dei consumatori, e nel ...