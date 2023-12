La V C del ‘Galilei’ si è ritrovata a cena per festeggiare i 35 anni dal diploma

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella vita ci sono emozioni e persone che non si dimenticano mai, soprattutto quelle che appartengono ai periodi considerati i più felici e spensierati della nostra esistenza, come glidella scuola. E così che gran parte del gruppo di quella famosa V C del geometra ‘Galilei‘ si è riunito in un noto locale della città di Benevento “Gino e Pina” per gustare una buona, ma soprattutto, per fare un bel tuffo nel passato, rivivendolo attraverso i racconti che hanno caratterizzato una fase della loro adolescenza vissuta all’insegna della serenità e della goliardia. La serata è stata suggellata da abbracci e da alcuni scatti fotografici della“V sezione C” dell’Istituto Tecnico per Geometri “Galileo Galilei” che con grande commozione ha ricordato anche due cari compagni di classe scomparsi ...