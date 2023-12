La sto annoiando? | Pausini stoppa il concerto | reazione clamorosa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lauraha lasciato il suo pubblico di stucco. In Italia ora e nel mondo poi, la cantante romagnola è in tour con il suo nuovo show. Nel corso delorganizzato al Nelson Mandela Forum di Firenze, la cantante ha deciso dire tutto e, una volta ottenuto il silenzio, ha raggiunto la platea. Il motivo? Uno spettatore ha trascorso gran parte del tempo con il telefono in mano. Sebbene nella folla sia difficile distinguersi, il dettaglio non è sfuggito alla protagonista della serata che, dopo essersi messa di fronte a lui, ha preso il microfono e ha iniziato a parlare. "Mi avvicino un attimo a questo signore. È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere... sono del Toro": così ha esordito. Poi c'è stato uno scambio di battute divertenti. "È tutta la sera che manda messaggi, la ...

'È tutta la sera che manda messaggi, la': Laura Pausini lo ha chiesto a un fan durante il suo concerto al Nelson Mandela Forum a Firenze. La scena è stata ripresa da un'altra persona presente nel pubblico, che non ha esitato ...La stessa attrice ha quindi sottolineato: " Mi capita quando mie sono tutti formali ". Cos'è la coprolalia e i sintomi. Come ben spiegato da Diana Del Bufalo nel corso dell'intervista ...Laura Pausini ha lasciato il suo pubblico di stucco. In Italia ora e nel mondo poi, la cantante romagnola è in tour con il suo nuovo show. Nel ...Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, sono molti i vip che si sono esposti e hanno detto la loro su Chiara Ferragni. Questa volta è stato Fabrizio Corona a raccontare come la pensa.