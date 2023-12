La Salernitana chiude l' anno tra i fuochi d' artificio | Tchaouna regala la vittoria a Verona

... che con il Sassuolo esulta grazie a un gol di Pulisic el'anno solare da solo al terzo posto. Nell'altro match delle 18, lapassa in casa del Verona e accorcia la classifica in ...... mentre soltanto nella ripresa in rapida successione lal'Udinese con una duplice rete al 48 ... Genoa 20; Frosinone 19*; Udinese 17; Sassuolo 16*; Verona* e Cagliari 14; Empoli 13;9*...La Salernitana chiude il suo 2023 con una vittoria pesantissima: i granata espugnano il ‘Bentegodi’ di Verona conquistando tre punti importanti in uno scontro diretto per la salvezza. Decisivo il gol ...Allo stadio Bentegodi, per la 18esima giornata di serie A, la Salernitana batte l'Hellas Verona 1 a 0. Decide il gol di Tchaouna.