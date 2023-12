La religione dei frignoni “in tenda” che pretendono tutto e subito

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ripubblichiamo alcuni degli articoli più apprezzati dai nostri lettori nel 2023. I commenti sulla politica, la cronaca e gli avvenimenti internazionali del sito Nicolaporro.it. A maggio di quest’anno, nel pieno della folle polemica sul caro affitti per gli universitari, uno studente universitario marchigiano raccontava al Corriere di vivere in un soppalco e di desiderare la casa in Porta Venezia al prezzo che voleva lui. Il woke è ladei fregnoni, i fregnoni sonoe ihanno scassato l’impossibile: poi hanno sempre quelle faccette da bamboccetti lagnosi, ipervitaminizzati ma emaciati ad arte, quel vittimismo, quei braccini pelosi, da insetti, da Co2, quelle vocette petulanti e ipocrite. Quel pretendere il mondo come lo percepiscono loro. Quell’essere completamente inutili nella trama dei rapporti sociali, ...