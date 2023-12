La Promessa | le anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) Cosa accade nelle prime puntate deldella soap opera spagnola "La", in onda su Canale 5 da martedì 2 a venerdì 5. In assenza di "Terra amara", anche questa settimana "La" viene trasmessa nella fascia oraria che va dalle 14.10 alle 16.55, con puntate più lunghe del...

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il ... (comingsoon)

... che stanno ricevendo e - mail e link con ladi una versione del gioco in anteprima. Ecco ... Per ledi GTA 6, quindi, è meglio attendere notizie direttamente dalle fonti ufficiali.Catalina , invece, viene informata da Alonso del fatto che sta per arrivare il denaro per rinnovare La, ma non sarà lei a gestire il tutto , bensì Manuel , l'erede maschio. La marchesina è ...La Promessa Anticipazioni spagnole Riassunto e Trama degli episodi della soap opera Canale 5 puntate telenovela ...Cosa accade a Beautiful nella settimana dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 Le trame vedono ancora Thomas e Steffy intenti a separare Ridge da Brooke.