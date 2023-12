La moneta unica | l' Euro compie 25 anni Ha portato stabilità e sovranità

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’25. Lapea infatti vide la luce il primo gennaio del 1999 , benché per i primi tempi fu solo una valuta virtuale, utilizzato solo per scopi contabili e per i pagamenti elettronici. Monete e banconote arrivarono solo trepiù tardi, il primo gennaio del 2002 . I vertici dell’Unionepea scelgono però questa data simbolo per tirare le somme e, in una...