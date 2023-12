La Miwa under 15 femminile chiude al terzo posto il torneo del Cesenatico

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi conclude con una vittoria l’esperienza in esterna del gruppo15guidato dal coach Vincenzo Pasquariello alnazionale “Presepe della Marineria”, al quale hanno preso parte moltissime società provenienti da tutta Italia. Questa esperienza è stata sicuramente formativa per le giovani cinghialesse, che hanno disputato ben 5 partite tra il 27 e il 30 dicembre,ndo il girone iniziale in quarta posizione, per poi conquistare ilnella rispettiva finale contro la GS Belvedere Trento, al termine di una partita combattutissima, che ha visto la Cestistica Benevento imporsi nel finale con il punteggio di 49-46, grazie ad una grandissima prova corale. Alle ragazze va il merito di aver portato in alto il ...

MIWA chairperson Dewald Ranft says drivers have a big responsibility ... If you notice a green, orange or yellow liquid under your vehicle, it means there is a cooling liquid leak. Before driving for ...Power Basket Salerno comunica di aver affidato il ruolo di head coach a Daniel Edgardo Farabello. Argentino, il coach è già un volto conosciuto in Italia dove per 7 anni ha vestito ...