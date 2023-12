La media punti di Garcia era migliore | Mazzarri sta facendo peggio

Jacobelli in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della stagione dell’Inter, nello specifico di Marko Arnautovic e di un colpo targato ... (inter-news)

L’errore più grande di De Laurentiis è stato scegliere Garcia e Mazzarri Tra i tanti errori commessi da Aurelio De Laurentiis dall’im media to ... (terzotemponapoli)

Le sconfitte del Napoli contro Inter, Juventus e Roma sono state al centro di accese discussioni per gli episodi arbitrali. Il Napoli sta vivendo ... (napolipiu)

Cesc Fabregas , allenatore del Como , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro il Brescia Cesc Fabregas , allenatore ... (calcionews24)

L’Ocse : il reddito degli over 65 è superiore a quello della media degli attivi. Appunti per il Mef

Molti useranno un tono scandalizzato per rilevare come L’Ocse indichi un’età intorno ai 70 anni per il pensionamento di chi comincia ora a lavorare. ... (ilfoglio)