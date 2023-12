La manovra è legge 220 voti a favore alla Camera

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Disco verde in Auladi bilancio, con 200 sì, 112 no e 3 astenuti. Il provvedimento, che esce dseconda lettura senza essere stata modificata - e senza voto di fiducia - dopo l'ok al Senato, è ora. Lavale circa 24 miliardi, che salgono a 28 con l'aggiunta dei primi decreti attuativi della delega fiscale, viene finanziata con un extra deficit da 15,7 miliardi combinato con il rincaro delle accese sui tabacchi e una spending review sui ministeri e sui trasferimenti agli enti locali. Per i prossimi anni il testo delinea anche lo scenario di una possibile razionalizzazione delle partecipazioni statali da cui incassare fino a 20 miliardi. Il provvedimento più importante è la proroga per il 2024 del taglio del cuneo fiscale e ...

(Adnkronos) – La Camera ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2024 , in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in ... ()

... la dichiarazione di Salvini che afferma che basterà aspettare un mese per vedere l'aumento degli stipendi in busta paga grazie alladi bilancio 2024 non è vera. Leggi ancheapprovata, ...La2024 è, e sul fronte lavoro prevede diverse novità. La più consistente, anche per entità di risorse stanziate, oltre 10 miliardi, è la conferma della riduzione del cuneo fiscale - ...Matteo Salvini a gran voce annuncia che la Manovra economica 2024 riuscirò ad aumentare gli stipendi da gennaio a ben 14 milioni di lavoratori. Evviva! Un attimo, sembra scontato cantar vittoria ma se ...A fronte dei 250 milioni di tagli di fondi ordinari ai Comuni, vi è in manovra un altro fondo di 14 milioni di euro per i Comuni, per interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.