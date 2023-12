La Lazio si sveglia dopo il rigore del Frosinone | 3-1

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ma sì, dàje, colsi vince, basta aspettare, quelli poi crollano… E invece no. Nel primo tempo, finito zero-a-zero, laè apparsa addormentata in diversi elementi. Felipe Anderson era stanco già prima del calcio d’inizio. Kamada, finché è rimasto in campo, pur dandosi da fare, ha mostrato di non aver capito bene quali fossero i suoi compiti. È un bravo giocatore, un combattente, ma nel ruolo di sostituto di Luis Alberto non brilla. Il primo tempo se n’è andato via senza stancamente, col soloche, almeno, ci provava a combattere, pur senza risultati. La svolta, con Isaksen a sostituire Anderson, e poi con Hysaj al posto di Pellegrini infortunatosi, è finalmente avvenuta al minuto 55, quando Guendouzy, complice una spintarella ciociara, ha toccato il pallone con una mano in piena area di. ...

FORMELLO - "Speriamo ci lasci tanta energia, tanta adrenalina per ributtarci in campionato dove siamo in ritardo. Nemmeno noi sappiamo perché questa ... (247.libero)

... arriva da tre pareggi consecutivi (di cui quello importantissimo contro la), ma da ben 13 ... Troppo soft la Viola in quest'avvio, e allora la Fiesole alza i decibel per dar laai suoi. ...E lui mi tenevaore a fare domande. Ma sei sicura, ma sei capace. Poi, il giorno che dovevo ... Pur di non mollare la presa, accettò persino di andare a giocare nella, perchè la Roma lo ...I due si scambiano i ruoli nel giro di un minuto: prima il danese apparecchia per l'argentino e poi quest'ultimo sale in cattedra per vanificare il rigore ospite trasformato da Soulé prima del definit ...Un anno dopo il suo trasferimento al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni di euro, il centrocampista offensivo Hamed Junior ...