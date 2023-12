La frecciata di Francesco Acerbi a Juventus e Milan

(Di sabato 30 dicembre 2023)dopo l’1-1 dell’Inter contro il Genoa punge: «Hanno speso tanto sul mercato, serve equilibrio nei giudizi». Dall’arco di, difensore dell’Inter, scoccano due frecce molto affilate indirizzate a: «Sappiamo di potercela giocare con tutte… C’è chi dice che dobbiamo stravincere il campionato ma forse ci si dimentica quanto hanno speso le altre squadre sul mercato». I riferimento esplicito è ai bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, diretti rivali in vetta al campionato: «Laad esempio tra Chiesa, Vlahovic e Bremer ha speso 200 milioni, mentre noi abbiamo preso dei parametri zero».sveste i panni di difensore e ai microfoni di DAZN ...

Totti e Ilary Blasi al capolinea: i social sentenziano Ovviamente una delle coppie più ... e di certo Blasi non ha dimenticato il suo lungo legame con Roma, lanciando forse una...Proprio verso quest'ultima, Luisa Ciambella ha dedicato più di una, in particolare ... Oggi questo cammino trova coesione nella nascita del movimento ListaRocca presidente che vuole ...Oggi siede sulla poltrona rossa del Trono classico ma i suoi inizi nel programma risalgono a qualche anno fa quando sideva nel parterre femminile del Trono over alla ricerca dell'amore ...Ilary Blasi, arriva la frecciata inattesa da una vip molto seguita: "Poteva evitare", ecco chi è lei e cosa ha detto nel dettaglio, pazzesco!