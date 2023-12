La flessibilità in azienda non è una parolaccia | tutti noi la ricerchiamo | ma ha un costo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) In un momento storico caratterizzato da incertezze e instabilità, i due principali attori del mercato, i lavoratori e le aziende, devono conciliare delle situazioni apparentemente inconciliabili: i lavoratori devono essere in grado di dare il miglior contributo possibile all’interno dell’in cui operano mantenendo alta la loro collocabilità per poter gestire eventuali futuri cambiamenti, mentre le aziende devono pianificare le azioni da intraprendere in un ambiente in continuo mutamento tenendo insieme situazioni di routine con momenti di profonda discontinuità e scarsa prevedibilità. Si tratta pertanto di essere concentrati, in modo quasi bipolare o strabico, sempre su due dimensioni: quella dell’oggi e quella del domani, quella della routine e quella del cambiamento. Questa capacità si chiama “”, termine che deriva dal mondo ...