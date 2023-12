La farsa del nuovo Superbonus | niente più che un contentino a Forza Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tutti contenti. O, almeno, nessuno scontento. Al di là dei malumori interni (soprattutto dentro), tutti i partiti di maggioranza potranno rivendicare di aver in qualche modo ottenuto qualcosa sul. Il provvedimento ad hoc varato dal Consiglio dei ministri, però, è solo unper il partito del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani., infatti, ha portato a casa un provvedimento su misura, per quanto il suo impatto è nei fatti davvero ridotto. Mentre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è riuscito a non scucire un euro per una misura demonizzata in più occasioni da lui stesso (l’ultima solo pochi giorni fa in audizione in commissione Bilancio) e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’accordo è però al ribasso, almeno ...