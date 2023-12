La farmacia Ariis festeggia 90 anni

Leggi su udine20

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il Vicesindaco Alessandro Venanzi ha portato i saluti dell’Amministrazione ai titolari della, che il 30 dicembre festeggerà i 90di attività, per i quali è stata donata una targa commemorativa. “Larappresenta non solo un presidio fondamentale per la comunità della città di Udine, ma anche un esempio di longevità e lungimiranza che compie 90, sulla giusta via per arrivare a 100 e proseguire. L’attività va avanti da ormai 3 generazioni, fondata da Mario e Cirillo, portata avanti da Luigi per 53, ora a fianco del figlio Mario. In tutti questiha saputo rispondere alle esigenze della comunità con servizi sempre più moderni e all’avanguardia, come il magazzino meccanizzato inaugurato solo qualche ...