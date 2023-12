La devastante pioggia di missili russi sulle città ucraine non piegherà la nostra resistenza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 dicembre 2023) Al posto di condividere le foto con le tavole natalizie imbandite, i regali scartati e i fuochi di artificio di capodanno in arrivo, gli ucraini condividono foto di macerie, di palazzi in fiamme e di sangue sull’asfalto dopo il più massiccio attacco russo in due anni di guerra contro ledi Kyjiv, Lviv, Kharkiv, Odesa, Dnipro e Zaporizhzhia. Al posto di scambiarsi gli auguri per l’anno nuovo, gli ucraini si scambiano i «come stai?», i «siete vivi?», i «dove siete?», i «fatevi vivi». Non sono messaggi che si scambiano i militari tra di loro o le famiglie dei militari con i cari impegnati nell’esercito, sono messaggi tra civili che in questo incubo cercavano di ritagliare alla fine dell’anno uno spazio per una piccola festa e celebrare la vita. Arrivare alla fine del 2023 per gli ucraini significa arrivarci vivi, avere ancora il proprio paese che – nonostante le ...