La Chiesa che si ribella alla svolta gay del Papa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dall’apertura agli omosessuali e ai trans come padrini e testimoni di nozzecomunione anche alle madrei single,Francesco ha fatto ingoiare ostie amare a tanti credenti. L’ultimafirmata da Bergoglio riguarda il via liberabenedizione indi coppie di fatto e gay. Di fronterichiesta di due persone di essere benedette, anche se la loro condizione di coppia era “irregolare”, sarà possibile per il ministro ordinato acconsentire. Naturalmente non si tratta di matrimonio, ha precisato il Vaticano. Ma è impossibile non evidenziare che ancora una volta il pontefice argentino rischia di rivoluzionare la teologia morale cattolica. Il chiarimento arrivato con il comunicato del dicastero per la Dottrina della Fede contenente la dichiarazione “Fiducia supplicans” ...