Kevin Durant ai Los Angeles Lakers da LeBron James | i dettagli della trade che potrebbe alterare gli equilibri

(Di sabato 30 dicembre 2023) La voce girava già da tempo ma adesso sta prendendo corpo in modo sostanziale, è in lavorazione unaper portare l’All Starai LosNell’estate del 2016 il mondoNBA, la National Basket Association venne scosso, quasi dalle fondamenta, da una dellepiù complesse, ricche e clamorose di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

A prendersi la scena è stato un ispirato, capace di mettere a referto una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Non ha deluso neppure Giannis Antetokounmpo (32 punti e 10 ...Nonostante i 35 anni appena compiuti,sta disputando una delle sue migliori stagioni in carriera , viaggiando a oltre 30 punti, 6 rimbalzi e 5.5 assist di media con percentuali eccezionali al tiro (52% dal campo, 47% da tre ...Bradley Beal (6 punti, 7 assist) non ha brillato particolarmente, ma non ne ha avuto bisogno contro gli Hornets, nonostante i 42 punti di Terry Rozier. Devin Booker (35 punti, 7 ...NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. La visione di Doncic, mostro Jalen Williams, Bucks in lutto per Kohl ...