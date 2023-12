Kate Middleton | è lei ‘la mediatrice’ della Royal Family

(Di sabato 30 dicembre 2023)è una donna piena di virtù, ma se in molti ne invidiano l’eleganza, non tutti sanno che la Principessa del Galles è anche dotata di grande diplomazia. Una dote che la bella moglie del principe William non usa soltanto per migliorare i rapporti dei Windsor con gli altri Reali del Vecchio Continente, ma soprattutto per risolvere conflitti interni alla famiglia stessa. Sarebbe infatti proprio lei ad aver mediato affinché il rapporto tra Re Carlo III e il suo primogenito potesse tornare sereno come un tempo. L’opera mediatrice disarà in futuro una Regina perfetta, e non solo per l’innegabile aplomb sfoggiato in più occasioni dalla Principessa del Galles. La moglie del Pincipe William è infatti pienamente a suo agio in tutti i contesti, e svolge ...

Basta scrutare i look della principessa sfoggiati in questi lunghi anni di Corte per notare come, alcune scelte in materia di make-up e capelli, ... (vanityfair)

Il 2023 ormai al termine è stato un anno ricco di impegni per. Tante le uscite, i viaggi, gli incontri in agenda, tutte occasioni in cui la principessa di Galles, insieme al suo impeccabile savoir faire allenato in lunghi anni di corte, non ha ...Che anno, il 2023, per la famiglia reale britannica ! Iniziato inevitabilmente sottotono per via della scomparsa della regina Elisabetta II nel settembre 2022, l'anno di Carlo III,, William &Co si è fatto subito incandescente per via dell'uscita di Spare, il libro di memorie del principe Harry che non ha risparmiato nessuno, fratello e cognata compresi. Da ...24RealeGran BretagnaKate Middletonstava in piedi: 29 dicembre 2023 alle 13:37da: Susan CropperKate Middleton e il principe William hanno aggiunto una ...Il maglione Fair Isle rappresenta una fusione tra tradizione e tendenza, celebrato sia dalla nobiltà che dalle celebrità, da Kate Middleton a Jennifer Lopez ...