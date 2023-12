Juventus vincente sulla Roma Rabiot gol e Inter a -2

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lavince lo scontro diretto contro lacon il risultato di 1-0. All’Allianz Stadium Adriendecide il match con la squadra di José Mourinho. PERICOLO – Lavince con il risultato di 1-0 contro laall’Allianz Stadium. Primo tempo molto divertente, occasioni da una parte e dall’altra. Dal palo di Bryan Cristante e l’occasionissima di Paulo Dybala fino al tiro di Dusan Vlahovic. Nella ripresa dopo appena tre minuti la sblocca Adrien, fortunato a rimanere in gioco, che con il sinistro apre il piattone e beffa Rui Patricio sul proprio palo. Il vantaggio di misura resiste fino alla fine della partita, lanon reagisce e non riesce a riprendere la partita. Ladi Massimiliano Allegri risale a -2 ...

