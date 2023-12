Juventus-Roma | i convocati di Allegri | torna Chiesa | ancora out Kean

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sono ventuno i calciatoridall’allenatore dellaMassimilianoper il big match di questa sera contro laa disposizione Federico, che probabilmente partirà titolare in attacco in coppia con Vlahovic. Out invece gli infortunati, Alex Sandro, De Sciglio e lo squalificato Cambiaso, oltre agli squalificati di lungo corso Pogba e Fagioli. Di seguito la lista completa dei. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Huijsen, Rugani.Centrocampista: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge.Attaccanti:, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior. SportFace.

Ultime partite del 2023 in Serie A. oggi , dopo Genoa-Inter 1-1, si completa la diciottesima giornata con Juventus-Roma come big match e fondamentale ... (inter-news)

Alle 20:45 di sabato 30 dicembre andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino il big match tra Juventus e Roma, valido per la diciottesima giornata ... (sportface)

Questa sera in campo la sfida di Serie A tra Juventus e Roma , ecco le probabili formazioni con le scelte di Allegri e Mourinho Questa sera in campo ... (calcionews24)

salutano il 2023 affrontandosi all' Allianz Stadum nella penultima giornata del girone di andata di Serie A . L'appuntamento è fissato a oggi, sabato 30 dicembre, alle ore 20:45 . ..., sfida cruciale per i bianconeri contro una squadra davvero insidiosa. Ecco chi ha convocato Allegri. Lasi appresta ad incontrare la squadra di Mourinho nel propio stadio di ...Scatta il conto alla rovescia per la sfida valida per la penultima giornata di Serie A in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium ...L'attore di chiara fede giallorossa Carlo Verdone, si sofferma, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", ad analizzare Juventus-Roma, match di campionato in programma stasera: ...