Juventus e Roma | che il “non spettacolo” abbia inizio e che vinca il migliore dei “peggiori” Libero

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 dicembre 2023)presenta il big match di giornata. Alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino va in scena. “La partita più brutta della Serie A”, così la chiama il quotidiano che sottolinea il pragmatismo dei due allenatore che però non entusiasma i tifosi. Almeno quelli neutri. Trasi prospetta una partita brutta: “Cosa aspettarsi quando i due massimi esponenti del risultatismo italiano si trovano uno di fronte all’altro? Una partita brutta, almeno dal punto di vista estetico. Una di quelle da 0-0, se non fosse che il calcio è dominato dalla variabile degli episodi: basta un attimo per far saltare tutti i piani. Nessuno lo sa meglio di Allegri e Mourinho, che vedono il gioco alla stessa maniera: l’unica cosa che conta è vincere. Primo, non prenderle. Secondo, condizionare gli ...