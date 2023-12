Juve - Roma | è la notte dei tituli

Questa sera in campo la sfida di Serie A tra Juventus e Roma , ecco le probabili formazioni con le scelte di Allegri e Mourinho Questa sera in campo ... (calcionews24)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 30 dicembre , ultime partite dell’anno in serie A e l’appuntamento da non perdere è allo Stadium ... (infobetting)

Juventus esalutano il 2023 affrontandosi all' Allianz Stadum nella penultima giornata del girone di andata di Serie A . L'appuntamento è fissato a oggi, sabato 30 dicembre, alle ore 20:45 . Massimiliano ...arriva a chiuder l'anno - come ai bei tempi di Boniperti e Viola - con un bru bru vagamente polemico provocato dal sospetto che Bonucci potesse indossare la maglia giallorossa dopo esser ...Scatta il conto alla rovescia per la sfida valida per la penultima giornata di Serie A in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium ...L'attore di chiara fede giallorossa Carlo Verdone, si sofferma, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", ad analizzare Juventus-Roma, match di campionato in programma stasera: ...