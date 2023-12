Juve - Roma diretta | ora LIVE la partita di oggi

"Il 2023 della Roma, invece, è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il Napoli".... (calciomercato)

All'Allianz Stadium c'è il confronto tra Juventus eper la 18giornata del campionato di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per stare sulla scia del quarto posto , mentre la squadra di Allegri vuole approfittare del pareggio dell'Inter col ...... con questo successo la squadra di Gasperini sale momentaneamente al sesto posto (29 punti) superando la(a 28 ma attesa dal match con la), il Napoli e la Lazio, mentre gli uomini di D'...Dopo la vittoria di Frosinone, la Juve continua la sua corsa sull'Inter (ora a +5), mentre la Roma - reduce dal bel successo contro il Napoli - cerca altri punti pesanti per risalire dal settimo posto ...All'Allianz Stadium c'è il confronto tra Juventus e Roma per la 18^ giornata del campionato di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per stare sulla scia del quarto posto, mentre la squadra di ...