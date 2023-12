Juve Roma | anche Chiellini allo Stadium

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Una presenza speciale all’Allianznella sfida tra: Giorgio, infatti, sarà presente per sostenere i suoi ex compagni Una presenza speciale all’Allianznella sfida tra: Giorgio, infatti, sarà presente per sostenere i suoi ex compagni. L’ex capitano bianconero saluterà da vicino la squadra prima di sedersi in tribuna e osservare la partita dagli spalti. Un ultimo momento per godersi i bianconeri visto che poi farà ritorno a Los Angeles. Lo scrive Tuttosport.