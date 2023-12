Juve-Roma 1-0 LIVE | annullato il raddoppio di Chiesa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Allo Stadium, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 4? Palo Cristante – Grande chance per la. Cross di Dybala per Lukaku che non impatta bene di testa, la palla spiove per Cristante che calcia di prima ma coglie la base del palo. 7? Sbaglia l’aggancio Kostic – McKennie va corto sulla rimessa laterale, Bremer finta il cross poi lo effettua. Arriva Kostic, che ha tutto lo spazio davanti per esplodere il sinistro ma ...

E' passata poco più di un'ora di gioco in Juventus -. I bianconeri attaccano, Vlahovic fa un fallo su Llorente, che si lamenta e si tocca la caviglia sinistra. L'arbitro dà fallo per la, Vlahovic però non ci sta e mima il gesto delle lacrime verso Llorente. In campo se ne accorgono in pochi, le telecamere invece pizzicano subito Vlahovic. E i romanisti, sui social, si infuriano ...1 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio - Cominciata. 4 ...Curioso siparietto in Juventus-Roma: dopo un contrasto in area Vlahovic fa finta di piangere prendendo in giro platealmente il difensore giallorosso Llorente ...80' Cambio Roma: dentro Azmoun al posto di Zalewski. Tridente avanzato con l'iraniano insieme a Lukaku e Dybala. 79' Iling Junior punta Kristensen ma non riesce a sfondare. Rimessa ...