Juve-Roma 1-0 | gol di Rabiot e Allegri si avvicina all’Inter

(Di sabato 30 dicembre 2023) I bianconeri si aggiudicano il big match e sono a 2 punti dalla capolista Lantus batte laper 1-0 oggi, 30 dicembre, nel match in calendario per la 18esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con il gol di, a segno al 47'. La vittoria consente alla squadra allenata

Si è conclusa con il botto la 18ª giornata del campionato di Serie A e l’ultima partita del 2023 ha regalato il rilancio della Juventus per la corsa ... (calcioweb.eu)

La formazione bianconera batte quella giallorossa per 1-0 con una rete di Rabiot ad inizio ripresa, Dybala guida l’assalto ma nulla può contro il ... (notizie)

José Mourinho commenta. L'allenatore giallorosso parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i bianconeri di Massimiliano Allegri dello Stadium : segui tutti gli aggiornamenti e le interviste in ...Larimane a 28 punti, a - 5 dal quarto posto. Leggi anche Milan - Sassuolo 1 - 0, gol di Pulisic e Pioli riparte Udinese - Bologna 3 - 0, tris friulano e Motta si ferma Atalanta rientra in zona ...È una bella Juventus quella che ha battuto la Roma nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si sono imposti 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot ...La Juventus supera la Roma nell’ultima partita del 2023 e si porta a -2 dall’Inter capolista. A decidere la sfida dello Stadium è Rabiot, su assist di un rinato Vlahovic. Le pagelle di tutti i ...