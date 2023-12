Juve-Roma 0-0 LIVE | Dybala ad un passo dal vantaggio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Allo Stadium, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 4? Palo Cristante – Grande chance per la. Cross diper Lukaku che non impatta bene di testa, la palla spiove per Cristante che calcia di prima ma coglie la base del palo. 7? Sbaglia l’aggancio Kostic – McKennie va corto sulla rimessa laterale, Bremer finta il cross poi lo effettua. Arriva Kostic, che ha tutto lo spazio davanti per esplodere ...