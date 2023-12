Juve - Roma 0 - 0 diretta | ora LIVE la partita di oggi

Massimiliano Allegri e José Mourinho si stimano davvero. Di certo non per retorica. Dopo essersi scambiati parole al miele nelle conferenze stampa di ... (247.libero)

All'Allianz Stadium c'è il confronto tra Juventus eper la 18giornata del campionato di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per stare sulla scia del quarto posto , mentre la squadra di Allegri vuole approfittare del pareggio dell'Inter col ...Commenta per primo Di seguito le parole di Massimiliano Allegri , tecnico della, a Dazn prima della sfida con la: MESSAGGIO ALL'INTER - 'Più importante fare una bella prestazione, è uno scontro diretto e sappiamo che è difficile, contro una squadra che sta facendo bene ...18:45 - Buonasera gentili lettori di Tuttojuve.com e benvenuti alla diretta del big match tra Juventus e Roma. 17:09 - WEAH A DESTRA - Oggi, Andrea Cambiaso ara squalificato e al suo posto ci sarà ...8' Lukaku commette fallo in attacco. Riparte la Juve che prova ad assumere il controllo del gioco. 6' Ritmi altissimi in avvio allo Stadium. Botta e risposta continua sul piano del ...