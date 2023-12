Juve | richiesta super per Arthur

La volontà di pagare la clausola di 17 milioni di euro resta, ma laaltissima di ingaggio ... davanti a Inter e) ridisegneranno le loro strategie. Ma non troppo. Magari ci sarà un ......si sia mosso con unad'informazioni per Vlahovic . L'agente ha avuto contatti in giro per l'Europa, ma di offerte ufficiali non ne sono arrivate. Se la situazione rimane queste laè ...Lazio Frosinone 3-1: Soulé non basta, Sarri rimonta con Castellanos, Isaksen e Patric e va a -13 dalla Juve La Lazio chiude il suo 2023 con una vittoria per 3-1 contro il Frosinone. Dopo il gol del va ...L’ex Juventus spiazza tutti con la sua clamorosa decisione. Appende gli scarpini al chiodo a soli 21 anni. La Juventus, da sempre, è nota per essere attenta e lungimirante sopratutto per quanto riguar ...