Juve | quando torna Alex Sandro E quando parte

Gilardino 7: lavoro di par condicio rendendo all'Inter lo stesso trattamento riservato alla. ... Bastoni 6,5:può prova a spingere per offrire il suo contributo alla manovra. Dietro non ...Bonuccifai qualcosa che non piace ai tifosi, secondo me non si deve fare. P iù di questo non posso dire e non ho nient'altro da dire ". Il primo obiettivo della Roma diventa Trevoh Chalobah ...La tentazione c’è, il lavoro sotto traccia anche. La Juventus prova a replicare un Bremer bis, ovvero anticipare l’Inter sul mercato e assicurarsi un difensore, proprio quando tutto sembrava ...La capolista non riesce ad avere la meglio di un Genoa coriaceo e bene organizzato ed esce da Marassi con solo un punto. Al gol di Arnautovich risponde pochi minuti dopo la zuccata di Dragusin. Ad app ...