Juve | comunicazione a sorpresa di Allegri su Phillips | la situazione

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un nuovo centrocampista sì, ma non a tutti i costi. Lavuole migliorare numericamente e qualitativamente la propria mediana cercando...

...Allegri - Jose' Mourinho Maurizio Crosetti oggi su Repubblica parla dello contro tra lae la ... Ed è così che Max e Mou, maestri di, vanno avanti mettendoci la faccia e le parole. ...Aggiornamenti di calciomercato riguardo il colpo Kroos per la Juventus. Il sogno può diventare realtà: ecco la strategia di Giuntoli. Emergono dei r etroscena relativi al trasferimento in bianconero ...Il tecnico livornese ha comunicato quali giocatori si dirigeranno all’Allianz Stadium per la sfida contro i giallorossi, spiccano la presenza del numero 7 e l’assenza tra gli altri di Kean ...La Juve ospita la Roma nella 18ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole chiudere il suo 2023 con una vittoria, ...