Juve | Allegri | «La Roma è sempre scorbutica»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico della, prima del calcio d’inizio della partita contro laMassimilianoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di. Di seguito le sue parole. AVVICINARSI ALL’INTER – «Più che far capire all’Inter è importante fare una bella prestazione e il risultato in uno scontro diretto. E’ difficile con una squadra che sta facendo bene e nell’ultimo turno ha battuto il Napoli». CHIESA E YILDIZ – «Chiesa ha fatto gli ultimi due allenamenti buoni, poi aveva questo fastidio al tendine rotuleo. Sta molto bene, sarà un cambio importante ma ho scelto Yildiz che ha fatto bene a Frosinone». DYBALA – «La, giocare con le squadre di ...

In attesa del match contro la Roma di Mourinho, in casa Juve bisogna registrare delle dichiarazioni di Gigi Buffon . Dopo la vittoria in trasferta ... (serieanews)

Massimiliano Allegri , ex allenatore del Milan, ha parlato dell'abolizione del Decreto Crescita in conferenza stampa in vista di Juventus -Roma (pianetamilan)

...ufficiali di- Roma, gara di Serie A in programma alle 20.45. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All....La formazione di Massimilianoha l'occasione di avvicinare l'Inter, che ha pareggiato a Genova. Un'opportunità che i bianconeri devono cogliere, anche se la truppa di Mou è una che fa giocare ...Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, posticipo della 18/a giornata di Serie A, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Allegri ...18:50 - Non dovrebbero esserci sorprese nella Juventus. Secondo l'ultimo aggiornamento di Sky Sport, Allegri partirà con Szczesny in porta; Gatti, Bremer e Danilo in difesa; Weah, Mckennie, Locatelli, ...