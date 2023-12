Jannik Sinner al Kooyong Classic 2024 | la entry-list dell’esibizione e quali avversari troverà

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaioandrà in scena il, tradizionale torneo tennistico d’esibizione d’inizio stagione che precede gli Australian Open, che, nella stagione partita con la United Cup, inizieranno domenica 14. Si giocherà sempre a Melbourne e, se da una parte non si conoscono ancora le tenniste che prenderanno parte alla manifestazione, dall’altra sono noti i nomi di ben dodici atleti che hanno già confermato la propria presenza nel torneo maschile. Su tutti svetta il nome di: l’azzurro non giocherà tornei ufficiali prima del torneo dello Slam che partirà a metà gennaio, utilizzando ilquale occasione per affinare la condizione in attesa dell’appuntamento clou d’inizio stagione. Anche se non si conosce al ...