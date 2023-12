Itri Oliva itrana | tutto pronto per la prima edizione dell’omonimo concorso di Arsial e Capol

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 30 dicembre 2023)– Un’iniziativa che, arricchita da un qualificatissimo convegno di studi, possiede tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso per promuovere il brand che costituisce anche lavoce del Pil di, l’. Fervono i preparativi per lo svolgimento il 5 gennaio dellache, organizzato in stretta sinergia L'articolo Temporeale Quotidiano.