Italia-Germania oggi in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’affrontalanella prima sfida del girone dellaCup 2023, in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini sono subito chiamati a un compito alquanto impegnativo contro una squadra che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Il piemontese dovrà vedersela contro Zverev, mentre la numero 1 del nostro tennis femminile darà il bentornato sul circuito ad Angelique Kerber dopo la maternità. A seguire ci sarà il doppio misto a concludere la giornata. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIOMONTEPREMI RISULTATI E CLASSIFICHE LE SQUADRE E I GIOCATORICUP Sabato 30 dicembre – dalle ore 07:30 Lorenzo Sonego (ITA) vs. ...

La sfida traperò è appena cominciata: ora sono in campo Sonego e Zverev che a Sydney si sfidano per la terza volta in carriera. Nei due precedenti doppia vittoria per il campione ...sono quindi sull'1 - 1 dopo i singolari (femminile e maschile) del match della seconda giornata, l'esordio per gli azzurri, della United Cup 2024, torneo di tennis a squadre miste ...Italia terra di navigatori, poeti ... Passa infine dal 12% al 20% la quota di quanti sceglieranno l’estero, in particolare Germania, Francia e Gran Bretagna. La maggior parte dormirà al massimo due ...Lotta strenuamente Lorenzo Sonego (n.46 del ranking), ma deve arrendersi ad Alexander Zverev (n.7 ATP) nel secondo incontro della sfida tra Italia e Germania, valida per la fase a gironi di United Cup ...