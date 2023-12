Italia-Francia | quando si gioca la prossima sfida di United Cup 2024 | data | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nella giornata di mercoledì l’sarà di nuovo di scena inCup. L’evento congiunto ATP-WTA offrirà il confronto con ladi Adrian Mannarino e Caroline Garcia, che iniziano proprio da qui la rincorsa (diversa) all’anno olimpico. Rincorsa diversa perché, se per Garcia si tratta di un’effettiva ricerca di risultati a cinque cerchi, Mannarino ha già fatto capire che la disputa dell’evento al Roland Garros, sul rosso, non è esattamente qualcosa che gli va a genio. Tant’è: a Sydney siin un ex impianto olimpico, ma sul veloce, cosa che lo soddisfa senz’altro di più. Si tratta, nella sostanza, dell’ultimo confronto del girone D, con Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini in cerca non soltanto di vittorie (per l’azzurra è possibile dopo aver iniziato a decifrare la collega transalpina nel 2023), ma anche di ...