Isola | amato ex vincitore fa la proposta di matrimonio alla compagna! Video

(Di sabato 30 dicembre 2023) È stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione de L’dei Famosi e con la sua tenacia e resistenza è riuscito ad arrivare finofine, conquistando anche il pubblico e arrivandovittoria: stiamo parlando dello speaker radiofonico Marco Mazzoli, il quale sull’aveva ricevuto la visita della moglie Stefania e le aveva fatto una particolare promessa. Mentre si trovavano in Honduras, infatti, il conduttore aveva voluto ringraziare la moglie per tutto ciò che ha fatto per lui in questi anni e le aveva promesso che una volta fuori avrebbero organizzato ilche lei aveva sempre sognato: Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale 5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo ilche hai sempre sognato. Marco aveva ...

...a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari 2002 - Emergenza sull'di ... 1968 - Frank Sinatra incide My Way : 'Ho, ho riso e pianto; ho avuto le mie soddisfazioni, la mia ...... infatti, il party radiofonico piùdel Sud Italia, targato Radio Kiss Kiss e Radio Ibiza. ... Ad emozionare il 31 dicembre sull'anche le ballerine della Compagnia di Danza di Barbara ...Alessandra Mastronardi passa un Natale romantico a Firenze con il proprio marito: le incantevoli foto dell'attrice in vacanza.Tre date sold-out in Sardegna per Vinicio Capossela e partenza col botto ieri sera al Teatro Comunale di Sassari, per l'organizzazione di Sardegna Concerti. (ANSA) ...