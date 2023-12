“Ipocrita dell' anno” Renzi sfida Conte in tv | ma tanto lui scapperà

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un amore mai sbocciato. Una tensione politica costante, frutto di posizioni pressoché antitetiche, ma anche di un'evidente antipatia personale. Matteoe Giuseppe, negli ultimi due giorni, se le son suonate reciprocamente di santa ragione. Un battibecco continuo: accuse, repliche e sfide lanciate. Un confronto che si è acceso sul tema dei redditi dichiarati dei politici. «Giuseppeè l'- afferma il leader di Italia Viva in un video pubblicato sul proprio profilo di X - Lo sfido a un confronto Tv (spoiler:anche stavolta). Siccome lui paga poche tasse prova a giustificarsi dicendo che è in aspettativa da professore e da avvocato». Va ricordato che, con 3 milioni e 217mila euro dichiarati, è risultato il ...

'Giuseppe Conte è l''anno. Lo sfido a un confronto Tv (spoiler: scapperà anche stavolta)': Matteo Renzi introduce così un video pubblicato sulla piattaforma X per attaccare il leader del Movimento 5 Stelle.