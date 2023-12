“Io vado” Ida Platano | accuse forti poi l’addio | nessuno si aspettava finisse così a Uomini e Donne

(Di sabato 30 dicembre 2023)è in pausa natalizia e tornerà in tv a partire dal prossimo 8 gennaio, ma dalle registrazioni sappiamo qualcosa di più anche se vedremo queste puntate più in là. Si scopreche nel primo mese del nuovo anno si continuerà a parlare delle vicende di Ida: la tronista è alle prese con la frequentazione con Ernesto e Mario. È molto presa da entrambi da quanto abbiamo visto finora ma nei nuovi appuntamenti ci saranno “problemi”. Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, Idacontinuerà a essere al centro dell’attenzione dopo che deciderà di “perdonare” il corteggiatore Mario, smascherato dalla segnalazione di una donna che sostiene di essersi scambiata dei messaggi con lui nel corso dell’ultimo periodo. La tronista chiederà a Mario, che ha poi ammesso ...

... un uomo e una donna e, insieme aPlatano già presente, formare il nuovo trio. Vi piacerebbe ... a perlì verrà offerto il trono a breve, mirkeo scenderà per corteggiarlavabbè,a farmi una ...D'altronde c'è già stata una piccola rivoluzione quest'anno con l'arrivo sul trono diPlatano ... Gianni Sperti: "dallo psicanalista". Tina Cipollari non si accontenta in amore Qualora Maria De ...Ida riesce a scappare dai suoi familiari e chiede aiuto a una amica, che la tradirà e avvertirà subito la zia Magdalena ...Ida riuscirà a telefonare a Diego nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 gennaio, però non sarà facile. Le anticipazioni spiegano che la madre di Tommaso riuscirà a chiedere aiuto ad un ...