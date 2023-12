Inzaghi | «Sappiamo che il percorso è difficile E che lo era il Genoa»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Intervista peranche nel post partita di-Inter, dopo aver parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio. A seguito di quanto avvenuto al Ferraris l’allenatore commenta per Inter TV la sfida. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonesu-Inter: «Chiaramente sapevamo di trovare una squadra in salute,da affrontare. Chiaramente abbiamo chiuso il 2023 stasera, volevamo la vittoria e non ci siamo riusciti. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo giocato su un campocontro un avversario ostico che ha messo grandissima intensità. Federico Dimarco e Lautaro Martinez? Sono venuti con noi nonostante l’indisponibilità e ci ha fatto piacere. Il gruppo è sacro e dobbiamo riiniziare il 2024 con una vittoria davanti ai nostri tifosi, sapendo che mancano ...

Volevamo vincere e non siamo contenti del pareggio, ma chiudiamo l'anno con un'ottima classifica eche ogni partita nasconde delle insidie ".ha poi aggiunto: " Sì, però tutti ...... ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana di Filippo. La ... E' una partita che non possiamo sbagliare e lo, poi vedremo cosa dirà il campo '. Riguardo ...Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in trasferta sul campo del Genoa deciso dalle reti di Arnautovic e di Dragusin. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Sapev ...Non riesce ad andare oltre il pari l’Inter in casa del Genoa, un 1-1 frutto di una gara intensa e decisamente fisica, che regala al finale di un comunque incredibile 2023 un retrogusto ...