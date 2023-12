Investì e uccise due ragazze in Corso Francia | Pietro Genovese a processo per evasione dai domiciliari

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023), il 20enne condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio stradale plurimo, avvenuto nella notte del 21 dicembre 2019, quandole 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli in(Roma), è stato citato a giudizio con l’accusa di. Il fatto risale al 16 gennaio di due anni fa, quando il giovane si trovava ancora agli arresti. Come riporta Il Corriere della Sera, quel giorno i carabinieri si sono diretti a casa della famiglia, nel quartiere Trieste, per un consueto controllo. Quando hanno suonato a più riprese il campanello, non hanno ricevuto alcuna risposta. Nonostante fossero in possesso del suo numero di cellulare, i militari però non hanno tentato di contattarlo e le ...