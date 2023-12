Inter | UFFICIALE il tris di rinnovi | ha firmato anche Mkhitaryan

... Juventus - Roma Udinese - Bologna: Pereyra, Lucca e Payero affondano i rossoblù Il gol dell'... - Ricci IV: Zufferli VAR: Meraviglia - Valeri Probabili Formazioni Milan - Sassuolo ...IL COMUNICATO - Ecco la notadell': "FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian : il ..."FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino ...L'Inter continua a mettere nero su bianco per il futuro. Dopo Mkhitaryan e Dimarco arriva una nuova firma in casa nerazzurra, quella dell'onnipresente Matteo Darmian come si intravede nel comunicato d ...