Inter | UFFICIALE il rinnovo di Dimarco | i dettagli

La Lega Serie A ha diffuso una nota UFFICIALE con tutte le specifiche definitive e ufficiali sulla Supercoppa Italiana, per la prima volta in... (calciomercato)

Commenta per primo In questi minuti l'ha annunciato il rinnovo di Federico Dimarco: 'FC Internazionale Milano comunica di aver ...del giocatore Federico Dimarco - si legge sul comunicato...Questo il comunicatodiramato dall': 'il prolungamento di contratto del difensore nerazzurro fino al 30 giugno 2027. FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un ...L'Inter ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Federico Dimarco fino al 2027. Il club ha condiviso la notizia sui social mostrando la foto del giocatore da bambino con la ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...