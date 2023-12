Inter-stop con il Genoa? Cos' ha imparato Simone Inzaghi | lezione da scudetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ci vuole calma. Nella vita come nel calcio, soprattutto in quello contemporaneo. Di squadre poco organizzate ce ne sono poche e, paradossalmente, lo sono quelle di alta classifica. In fondo sono tutte di alto livello dal punto di vista tattico. Un esempio è ildi Gilardino. Non avrà tutta la qualità del mondo ma è ben messo in campo, sa cosa fare, è intenso e dinamico. In poche parole, è costruito e allenato da persone competenti e appassionate. L'organizzazione dà fiducia ai giocatori d'oggi, ormai pensanti, intellettualmente più complessi rispetto ad un tempo. Infatti ilcrede di poter fare risultato contro l', soprattutto ora che la capolista vive il momento meno brillante della stagione. Il fatto che nessuno se ne sia accorto è un merito die dei suoi uomini, più saggi che mai. ...