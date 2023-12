Inter | Inzaghi | “L’assenza di Lautaro non deve essere un alibi | il Genoa ha meritato il pari”

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’allenatore dell’Simoneha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio 1-1 di Marassi contro il: “Sapevamo che tipo di partita andavamo incontro, ilsta bene fisicamente e mentalmente. È stata una partita combattuta, giocata discretamente da entrambe le squadre. Volevamo vincere, poi le partite sono decise da episodi ed è la prima volta che prendiamo gol da palla inattiva quest’anno. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, non era semplice giocare su un terreno così pesante“. Poi sul gol di Dragusin: “Dovevamo difendere meglio su quel corner a un minuto dalla fine del primo tempo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché ce l’hanno messa tutta“.ha poi proseguito parlando degli avversari odierni: “Abbiamo sofferto la fisicità del ...

