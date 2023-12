Inter | Inzaghi | 'Dovevamo difendere meglio sulle palle inattive Il percorso sarà lungo e difficile'

: "Il nostro percorso sarà lungo e difficile" Oggi il centrocampo dell'ha sofferto l'intensità del Genoa : " Abbiamo trovato una squadra molto intensa, non era facile trovare. Dovevamo ......vittorie di fila dell', fermandola sul pareggio nell'ultima gara del 2023. A Marassi finisce 1 - 1 con il botta e risposta nel primo tempo tra Arnautovic e Dragusin: la squadra disi ...Non riesce ad andare oltre il pari l’Inter in casa del Genoa, un 1-1 frutto di una gara intensa e decisamente fisica, che regala al finale di un comunque incredibile 2023 un retrogusto ...Le parole del tecnico nerazzurro dopo l'1-1 del Ferraris: "Abbiamo sofferto l'intensità dei rossoblù, ma le assenze non sono ...